Se billedserie Som erfarne politifolk læser hverken Willy Eliasen eller Jørn Bro krimier. De kan ikke udholde alt det bavl, der står i kriminalromanerne, siger de. Fot: Allan Nørregaardo Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Venner i årtier: Kammeratskabet fra politiet knytter Bro og Eliasen sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venner i årtier: Kammeratskabet fra politiet knytter Bro og Eliasen sammen

De er begge tidligere, højtprofilerede politifolk. Deres venskab begyndte i 1970'erne og holder den dag i dag, hvor den ene kun med det yderste af neglene for nylig har overlevet et alvorligt sygdomsforløb

Egedal - 02. juli 2021 kl. 08:31 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

"Da jeg startede på Station 5 på Vesterbro, oplevede jeg den gamle vagthavende, H. C. Andersen, tage telefonen og svare en journalist: 'Nej, vi har ikke noget i dag'. Og før han lagde telefonen, tilføjede han: 'Det har vi heller ikke i morgen!'

Willy Eliasen smiler, da han fortæller anekdoten, og det samme gør hans gamle ven og forhenværende chef, Jørn Bro. I dag er Eliasen blevet 79 år, mens Bro er fyldt 85 år, og de har henholdsvis 37 og 43 års ansættelse i politiet på cv'et.

Begge har adresse i Stenløse, og livet igennem har deres veje mange gange krydset hinanden. Men fundamentet for venskabet blev især stærkt i de otte år, hvor Willy Eliasen arbejdede som kriminalinspektør, mens Jørn Bro var politimester i Glostrup politikreds.

"Willy og jeg var enige om, at en vigtig del af vores opgave handlede om at arbejde sammen med offentligheden. Vi skulle forklare, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, og vi skulle sige, hvor vi havde brug for hjælp. Hvis vi ikke sagde noget, skulle vi også kunne forklare, hvorfor vi ikke ville det," fortæller Jørn Bro.

Bjørnebanden slår til Åbenheden skulle ikke alene bruges til at bygge bro til borgerne. I flere tilfælde kunne den øgede åbenhed også bruges direkte i efterforskningen.

Det sidste skete f.eks. i forbindelse med den store fangeflugt i 1995, da en gummiged væltede muren til Vridsløselille Statsfængsel og 13 indsatte slap ud, før nogen nåede at tælle til tre.

"Det var en søndag eftermiddag, telefonerne bimlede på Politigården, og vi besluttede os for at vise størst mulig åbenhed. Politi og myndigheder risikerede at blive læsterligt til grin, hvis vi havde været mystifistiske og tillukkede. Der lå jo sådan et skær af Bjørnebanden over det, der var sket, men de fanger der var flygtet, var drabsmænd og lignende," husker Jørn Bro.

Willy Eliasen fortsætter historien med Jørn Bros velsignelse.

"Vi baldrede ud med det hele og fik dermed seks millioner menneskers øjne til at kigge for os. Der blev ringet fra nær og fjern. Ekstra Bladet og BT bragte ansigterne på de undvegne. Vi slog faktisk avissiden op på væggen og stregede dem ud efterhånden, som de blev fanget i løbet af de næste små seks uger," siger Willy Eliasen.

En anden dramatisk sag i Glostrup politikreds var Susan-sagen, hvor politiet fik hjælp af Hjemmeværnet.

"Det var en sag, hvor en lille tiårig pige forsvandt, mens hun var ude at sælge lodsedler. Vi fik fremragende hjælp fra hjemmeværnet, som stillede med 150 mand, der endevendte hele området omkring bebyggelsen," fortæller Willy Eliasen.

Efter en uge fik politiet et tip om, at der lugtede underligt fra et kælderrum. Da de kom frem, bøjede de sig ned og kiggede ind under tremmedøren, hvorfra lugten kom. Her så de en barnehånd stikke frem, og derfra startede den efterforskning, som førte, at gerningsmanden blev fanget og dømt.

Også clairvoyante stillede rutinemæssigt deres ekspertise til rådighed. Men de var knap så brugbare.

"Clairvoyante blev vi væltet af. De var kun i vejen," konstaterer Willy Eliasen.

Forhærdede? De to herrer bander ikke, men sproget er direkte, og det skyldes de mange år i politiet, forklarer de begge.

"Jeg var 22-23 år og kom fra en fredelig egn i Østjylland, så det var noget af et sammenstød at forrette i tjeneste i Halmtorvspatruljen," fortæller Willy Eliasen og fortsætter:

"Min kone Kirsten sagde en dag til mig: 'Nu kan du godt begynde at tale ordentligt, jeg er ikke en af dine kammerater.' Jeg kunne sige fandme, sgu og kraftedeme, og det var et sprog, som jeg normalt ikke betjente mig af."

Ifølge Willy Eliasen bliver man som politimand påvirket af de hårde miljøer.

"Politifolk må ikke være for længe i specialenheder som f.eks. uropatruljen. Det ødelægger mennesker dag ud og dag ind at skulle beskæftige sig med narkohandlere og misbrugere," siger han.

Jørn Bro falder ind:

"Jeg ved ikke, om man bliver forhærdet, men man bliver meget realistisk og får en pragmatisk og faktuel tilgang. Man var nødt til at kunne skære igennem. Der var mange gamle kriminelle, hvor man sagde: "Hold op med de løgnehistorier! Nu får du en kop kaffe, så skal vi have den rigtige forklaring."

Vold mod kvinder En mærkesag var indsatsen for at retsforfølge voldelige ægtemænd, og på dette punkt roser Willy Eliasen sin gamle chef.

"Bro gennemførte som politimester i Glostrup en skelsættende ny politik i forbindelse med husspektakler, som udvikler sig til voldssager. Det skete ikke sjældent, at når manden havde banket konen, trak hun anmeldelsen efter et par dage med den begrundelse, at hun nu elskede manden overalt på jorden. Men Bro insisterede på, at alle sager skulle efterforskes," siger Willy Eliasen.

Den praksis bredte sig, og Rigsadvokaten gjorde den i 2000 gældende for politiet i hele landet.

Siden har Jørn Bro modtaget flere priser for at kæmpe for kvinders retssikkerhed - herunder Dansk Kvindesamfunds Mathildepris, Danners Ærespris og Feminas Kvindepris.

"Vi så også nogle grimme tæskeholds-sager, hvor kriminelle bander bankede folk, de ikke kunne lide. Når politiet bad om en forklaring, ville de ikke sige noget. Men loven skal håndhæves, selv om offeret ikke vil, tør eller kan, så jeg sagde: Se, så at komme i gang med efterforskningen!" siger Jørn Bro.

Personlige relationer Ud over den fælles fortid i politiet knytter Stenløse de to sammen.

Faktisk var det Jørn Bro, der rådede den unge Eliasen til at flytte med familien fra Rødovre til Stenløse.

"Det handlede om at finde et godt hus, som kunne betales med en politi-gage. Kone og børn skulle have græs under fødderne, så jeg advokerede hårdt for Stenløse, hvor min kone og jeg købte et hus på Bakkevej i 1970," fortæller Jørn Bro.

Det var hans far, den tidligere konservative borgmester i Stenløse, Knud Bro, der havde fundet huset, som Jonna og Jørn Bro flyttede ind i.

Både Knud og Jørn Bro havde tidligt sans for Willy Eliasens evner som politiker. De opfordrede ham derfor til at gå den vej, og Willy Eliasen blev som bekendt valgt som borgmester for den daværende Stenløse Kommune i 2002.

"Ja, både min far og jeg gjorde os til af, at vi animerede Willy til at gå ind i politik. Willy har nogle egenskaber, som vi syntes, at Venstre kunne have godt af," smiler Jørn Bro.

Da Jørn Bro i 2013 efter sin første kones død giftede sig med tidligere socialcenterchef, Elisa Dall, stod Willy Eliasen for vielsen. Og det skete netop i hans rolle som borgmester.

Intet nyt De mødes over en kop kaffe med jævne mellemrum, og de følger fortsat hinandens liv i både gode og hårde tider.

For nylig mistede Jørn Bro sin kone, Elisa, der døde efter lang tids sygdom. Men inden da blev han også selv alvorligt syg og indlagt på Herlev Hospital, hvor Willy Eliasen kom på besøg og fandt sin tidligere chef i en rigtig dårlig forfatning. Jørn Bro fortæller:

"Jeg var syg af tarmkræft og døden nær. Det hele så udsigtsløst ud, og jeg spurgte lægen: 'Skal jeg ikke lægge mig til at dø?' Men han sagde, 'Vent nu lidt. Har du noget at vende hjem til?' 'Ja, i allerhøjeste grad. Jeg savner min kone," svarede jeg.

Selv tror Jørn Bro, at det spillede en stor rolle for hans overlevelse, at han ville hjem til Elisa.

"Jeg holdt fast i tilværelsen med det yderste af neglene, og jeg nåede at få to måneder sammen med hende."

Selv om tabet har ramt hårdt, har Jørn Bro ikke mistet sit livslange engagement.

"Når man er 85 år, kan man godt sidde og falde hen, men jeg er meget optaget af at skrive indlæg til avisen. Det synes jeg, er livgivende," siger han.