Fællesskabet er noget af det, som vi priser højt her i Egedal, fordi det er med til at skabe tryghed og samhørighed i hverdagen, siger Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard (V) om den velkomst, som tilflyttere fremover vil få.

Velkommen til 1003 nye borgere

1003 personer over 18 år er flyttet til Egedal Kommune siden årsskiftet, og de nye Egedalborgere har nu alle modtaget et velkomstbrev fra borgmesteren i deres e-Boks med tilbud om blandt andet en bustur rundt til seværdigheder i deres nye kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis på baggrund af en pressemeddelelse.

Det nye tiltag for tilflyttere til kommunen med blandt andet velkomstbrev-, pakke og bustur skal give tilflytterne et godt grundlag for at knytte sig til deres lokalområde og en mulighed for at blive en del af det unikke fællesskab på tværs af kommunens 17 bysamfund.

Borgmester Karsten Søndergaard fortæller om baggrunden for det nye initiativ:

- Fællesskabet er noget af det, som vi priser højt her i Egedal, fordi det er med til at skabe tryghed og samhørighed i hverdagen. Vores 17 unikke bysamfund er hver især bundet sammen af et helt specielt fællesskabforudsætning for at blive en del af det fællesskab, er at man bliver budt ordentligt velkommen. Derfor sender jeg nu en gang om måneden velkomstbreve ud til alle de borgere, der er flyttet til kommunen, hvor jeg fortæller lidt om mulighederne for at deltage og byde ind i fællesskabet, forklarer han i pressemeddelelsen.

Den nye velkomstpakke består af en række elementer, der i sidste ende skal være med til at give de nye egedalborgere et solidt grundlag for en god tilknytning til lokalområdet og en oplevelse af at flytte til kommunen med verdens bedste hverdag.

Tilflyttere til kommunen vil fremover blive modtaget med den lille velkomstpakke, som blandt andet indeholder en malebog over lokale attraktioner, en særlig Egedal-frøblanding til at plante i sit nye hjem og tilbud om at deltage på en bustur rundt til seværdigheder i kommunen, samme måned, som de flytter til kommunen.