Veksø holder sit eget vælgernøde

"På agendaen den 4. november er blandt andet, hvordan politikerne ser fremtiden for Veksø. Et tema er byudvikling og politikernes holdninger til måden, hvorpå Veksø udbygges syd for banen, men også perspektiverne for Veksø Skole og fritidslivet i Veksø. Et andet tema er er tankerne om klima, den grønne omstilling, natur og biodiversitet med mere. Hvad betyder det i og for Veksø? Alle i Veksø har haft mulighed for at foreslå temaer, og disse temaer er altså de vigtigste, mener borgerne.", skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.