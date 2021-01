Der er ingen udsigt til at hastighedsgrænsen sænkes på Tværvejen. Foto: fdue.

Vejdirektoratet: Nej til at sænke farten på Tværvejen

Men minister har bedt direktoratet om at se på muligheder for ændringer af vejen

Egedal - 19. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hastighedsgrænsen på Tværvejen ved Smørum vil også være fremover være 90 km/t.

Sådan kan et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (Soc.) til Egedal Kommune sammenfattes. Kommunen har dermed fået afslag på et ønske om at sætte farten ned.

I brevet til borgmester Karsten Søndergaard (V) lader transportministeren forstå, at Vejdirektoratet ikke mener der er grund til at ændre på hastighedsgrænsen på statsvejen, der blev indviet i 2015.

Meldingen fra ministeren er et svar på et brev, som Karsten Søndergaard sendte i oktober. Baggrunden var to dødsulykker på vejen på fire år, senest 2. oktober, hvor en 49-årig mand mistede livet.

I brevet skriver Benny Engelbrecht, at han har forhørt sig hos Vejdirektoratet om det generelle ulykkesbillede på Tværvej.

"Ikke ulykkes-belastet" "De oplyser, at Tværvej ikke er ulykkes-belastet set i forhold til en års-døgntrafik på mere end 16.000 køretøjer. Der er siden åbningen af vejen i 2015 registreret to personskadeulykker og én materielskadeulykke på strækningen mellem rundkørslen ved Kildedal Station og tilslutningen ved Frederikssundsmotorvejen. Dertil kommer fem mindre alvorlige ekstrauheld, der ikke medregnes i den officielle ulykkesstatistik", skriver transportministeren, og fortsætter:

"De to registrerede personskadeulykker er desværre begge mødeulykker med dødelig udgang, én i februar 2016 og én her i oktober 2020. De nærmere omstændigheder omkring den seneste dødsulykke undersøges stadig. Vejdirektoratet oplyser, at afmærkningen på Tværvej, herunder afmærkning af overhalingsforbud ved manglende mødesigt ved en lokal hastighedsbegrænsning på 90 km/t overholder de gældende regler."

Men Benny Engelbrecht lader dog samtidig forstå, at Tværvejen muligvis kan blive ændret:

"Jeg har dog på baggrund af din henvendelse bedt Vejdirektoratet om at kigge nærmere på strækningen for at vurdere, hvorvidt der er behov for og mulighed for at forbedre trafiksikkerhedsforholdene, for eksempel afmærkningen", skriver han.

Svaret skuffer Karsten Søndergaard, men han ser dog også muligheder.

"Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds. Men det er godt, at man vil kigge nærmere på forholdene på vejen. Jeg synes personligt godt at man kan se på overhalings-mulighederne på vejen. Der er steder hvor jeg mener det er farligt."