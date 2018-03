Se billedserie Det nye flisbaserede varmeværk skyder godt frem og ventes klar til at sende varme ud fra 1. oktober. Foto: Annemette Jensen

Varmeværk er godt på vej

Egedal - 21. marts 2018
Af Annemette Ross Jensen

Egedal Fjernvarmes nye flisbaserede varmeværk Maglevad 3 bag Spejdergården Maglevad på Dam Holme i Stenløse er godt på vej. Tirsdag var der rejsegilde på værket med en 40 meter høj skorsten.

Ved spadestikket i september var det planen at holde pause i byggeriet fra december til marts, men i stedet har der været gang i byggepladsen hele vinteren bortset fra mellem jul og nytår. Formanden for Egedal Fjernvarme Jens Peter Nielsen glædede sig da også over, at arbejdet, der begyndte for syv måneder siden, skrider støt fremad.

- Tak til medarbejderne for arbejdet. Det er glædeligt at se fremskridt, og vi glæder os også over det gode samarbejde, vi har set, sagde Jens Peter Nielsen, der også takkede eneaktionæren Egedal Kommune for støtten.

Til rejsegildet fik deltagerne også en rundvisning, mens de ventede på en lidt forsinket pølsevogn. Det gav mulighed for at se nogle af de steder, der vil være helt lukket, når værket står færdigt og klar til at sende varme ud den 1. oktober.

ross