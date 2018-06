Varm grundlovsfest

Det var 12. gang, haven ved Edelgave lagde græs til en tale fra Egedal-Kredsens folketingsmedlem innovationsminister Sophie Løhde. Hun fortalte blandt andet om sit »forsømte forår« med 270 timer i forligsinstitutionen, og glædede sig over, at overenskomsterne på det offentlige område nu er i hus og først skal genforhandles i 2021. Desuden kippede hun med flaget for, at det i år er 100 år siden, at de første fire kvinder blev valgt til Folketinget.