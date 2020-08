Varetægtsfængslet for millionbedrageri med Coronahjælpepakker

En 22-årig mand fra Kalundborg blev fredag blevet anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for bedrageri med Corona-hjælpepakker for 2,5 millioner kroner.

Det fremgår at et tweet fra Nordsjællands Politi, der mener, at den 22-årige har søgt om uberettiget lønkompensation til to firmaer i Ølstykke.