Havde 33 sygedage på et år: Nu er fraværet halveret på lokale plejecentre

Siden 2016 har sygefraværet blandt medarbejderne på Egedal Kommunes plejecentre været voldsom høj, men nu tyder alt på at skuden er vendt

Egedal - 29. september 2021 kl. 08:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

33 sygedage på ét år.

Medarbejderne på plejehjems-enhederne Solkrogen i Stenløse og Engbo i Ølstykke havde et voldsomt højt sygefravær i 2020.

Det viser en oversigt over det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder på Egedal Kommunes plejecentre.

Lokalavisen Egedal har fået aktindsigt over sygefraværet blandt medarbejderne i perioden fra 2016 til første halvår af 2021, og her tegner der sig et tydeligt billede - sygefraværet har været vanvittigt højt.

Mens Solkrogen og Engbo sidste år lå på 33,8 sygedage i gennemsnit, så fulgte Porsebakken i Smørum efter med et fravær på 26,8 sygedage. Billedet var ikke mere positivt på Damgårdsparken i Stenløse og Egeparken i den nye Egedal By. Her lå tallet på henholdsvis 24,1 og 22,4 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder.

I årene forinden har sygefraværet også været markant. Således er det kun sket to gange siden 2016, at et plejecenter har ligget på et snit under tyve sygedage. Det skete for Damgårdsparken i 2018 (15,8 sygedage, red) samt for Engbo og Solkrogen i 2018 (18,4 sygedage, red).

Toppede med 36 sygedage Ellers har sygefraværet ligget stabilt højt mellem 20 og 30 sygedage - helt galt var det dog i 2017, hvor Engbo og Solkrogen lå på 36,3 sygedage, ligesom Plejecenter Porsebakken ramte bekymrende 35,5 sygedage i 2016.

Men nu tyder alt på, at Egedal Kommune er ved at vende skuden og få nedbragt det høje sygefravær. I første halvår af 2021 viser oversigten nemlig et markant fald på samtlige fire plejecentre.

Egeparken ligger på 9,7 sygedage, Damgårdsparken kan fremvise 8,4 dage, Porsebakken har et sygefravær på 11,6, og endelig er Engbo og Solkrogen faldet til 7,6 dage. Hvis tendensen fortsætter i årets sidste seks måneder, så vil Engbo og Solkrogen have halveret sit årlige fravær.

