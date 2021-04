Vanvidsbilist stoppet: Bilen blev beslaglagt

Manden, der er af udenlandsk baggrund, blev stoppet på Frederikssundsvej i Stenløse af politiet.

To alkometer-tests, som begge gik et betragteligt stykke over det tilladte, førte til, at manden fik beslaglagt sin bil i forhold til den nyligt indførte lovbestemmelse om vanvidsbilisme ved bilkørsel med en promille over to.