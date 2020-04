Vandværk opdaterer

Corona-krisen har betydet lidt mindre vandforbrug fra Ganløse Vandværk i første kvartal af 2020 i forhold til samme kvartal sidste år. Til gengæld har værket fremskyndet en del vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet for at støtte den faste og erfarne entreprenør, vandværket plejer at bruge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ganløse Vandværk.