Vand i haven giver mere liv

Vand i haven er den næste udfordring i Egedal Kommunes konkurrence og bestræbelser på at skabe mere biodiversitet via projektet »Vild med Egedal«.

På Egedal Kommunes Facebookside kan man se, hvordan borgmester Karsten Søndergaard (V) graver en murerspand uden hank ned i sin have og fylder den med vand, som insekter og andre dyr kan have glæde af.

Husk at lægge sten eller et bræt ned i vandet, så eventuelle pindsvin eller andre dyr, der er så uheldige at falde i, kan komme op igen.

Formand for Teknik- og MIljøudvalget Bo Vesth (V) har brugt noget af det jord, han har gravet af i en tidligere udfodring, til at lave en forhøjning til et vandhul med sten i, og han håber, at borgerne også vil gøre deres til at skabe mere liv i kommunen efter devisen om mange bække små.