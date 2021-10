Se billedserie Panelet, der bestod af elleve kandidater fra de opstillede partier, kom med flere bud på, hvordan Egedals handicap-område kan blive løftet de kommende år. Fotos: KT

Send til din ven. X Artiklen: Valg-løfterne stod i kø: Vi skal og vil forbedre handicap-området Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valg-løfterne stod i kø: Vi skal og vil forbedre handicap-området

Egedals handicap-indsats fik flere drøje hug på mandagens vælgermøde i Stenløse, hvor elleve byråds-kandidater var enige om én ting - familierne skal ikke længere lades i stikken

Egedal - 26. oktober 2021 kl. 09:21 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Er der et emne, som kan få folk op af stolene og skyde Egedal-valgkampen i gang, så er det kommunens handicap-område.

Mandag aften var HEP-Huset i Stenløse også godt fyldt, da Danske Handicaporganisation i Egedal bød på vælgermøde om den kommunale handicap-indsats, der det seneste år har været ude i et sandt stormvejr med alt fra omgjorte sager i Ankestyrelsen til kritik fra trængte familier, som har kæmpet for at få den nødvendige hjælp.

På vælgermødet gjorde de berørte familier heller ikke noget for at "parkere" handicap-kritikken. Både den kommunale sagsbehandling, den store udskiftning blandt medarbejderne og de mange klager til Ankestyrelsen blev flittigt nævnt til panelet, som bestod af kandidater fra samtlige elleve opstillede Egedal-partier.

En mor til en 18-årig dreng med autisme fortalte, hvordan hun måtte vente tre måneder på en sagsbehandler, og en anden mor kunne berette, hvordan mange handicap-familier oplever mødet med kommunen.

"Der er stadig familier, som bliver talt ned til. De oplever, at tonen er nedladende med en grim retorik. Derfor er mit spørgsmål til kandidaterne i panelet: "Hvornår kan vi mærke effekten af den handleplan, som er fremlagt?."

Hvornår virker handleplan?

Svaret kom prompte fra de kandidater, som fik mikrofonen i hånden.

Effekt af handleplan "Jeg vil ikke se lappeløsninger. Jeg har hørt, at vi er på rette vej efter handicap-mødet i august, men vi er langtfra i mål endnu. Jeg har dog en tro på, at det går den rigtige vej med handleplanen, som jeg lover at følge tæt," sagde den Konservative spidskandidat Charlotte Haagendrup, som fik opbakning fra borgmester og Venstre-spidskandidat, Karsten Søndergaard.

"Jeg tror, at handleplanen vil virke forholdsvis hurtigt. På nogle områder ser vi allerede en forbedring, og det skal fortsætte, for vi har ikke gjort det godt nok. Det har vi også erkendt, og det er vi også klar til at rette op på med en ny ledelse og en handleplan," sagde Karsten Søndergaard.

Ulrik John Nielsen, spidskandidat for Lokallisten Ny Egedal, mente at Socialdemokratiet må tage sin del af ansvaret, da partiet i tolv år har haft en formandspost i Social- og Sundhedsudvalget, som handicap-området hører under.

"I har siddet for bordenden i tolv år. Det er en falliterklæring, at der først kommer fokus på området lige op til valget. Hvis ikke familierne var gået til pressen, så havde vi ikke stået her i dag med en handleplan og et øget fokus," lød det fra Ulrik John Nielsen, som naturligvis fik svar på tiltale af Socialdemokraternes Henriette Thirup-Bielefeldt.

"Ja, det er rigtigt, at vi har siddet for bordenden i tolv år, men så vidt jeg kan se, så er næstformanden i udvalget fra Lokallisten Ny Egedal, så det giver jeg ikke meget for. Men det er rigtigt - der er plads til forbedring. Vi har ikke løftet opgaven godt nok, og borgerne fortjener en handling, som kan mærkes. Min opfattelse er dog, at flere borgere kan mærke forbedringer, og det skal sprede sig," sagde hun.

Og så blev de mange valg-løfter ellers kørt i stilling i HEP-Huset.

Claus Bruncke, spidskandidat for Nye Borgerlige, pegede på at løfte området ved at flytte sagerne fra kommunerne over til staten, hvor uvildige råd og nævn kan håndtere en god visitering.

Den radikale kandidat, Stephan Grubbe Sølby, vil kæmpe for én sagsbehandler pr. familie, Bendt Tranekjær (I) pegede på flere bofællesskaber for unge handicappede, og så var der Johan Hahn fra det nye parti "Et Samlet Egedal", som havde et klart løfte.

Bisidder-ordning "Egedal Kommune skal finansiere en bisidder-ordning, så de handicappede familier kender deres muligheder. Derudover skal afgørelser i Ankestyrelsen løftes øjeblikkeligt. Vi har behov for at sætte handling bag ordene. Loven kommer over penge, så det er ikke et spørgsmål, om vi kan kan bruge flere penge på området. Det skal vi ganske enkelt," sagde Johan Hahn.

Debatten fortsatte, og der blev blandt andet spurgt ind til aftaler med private leverandører og samarbejdet med skoletilbud. Også tilgængeligheden for kommunens handicappede blev berørt.

"Hvad vil I gøre for at forbedre tilgængeligheden for blinde borgere. I Egedal Center render vi ind i skilte, og på både Ølstykke og Egedal Station har vi svære betingelser," lød det fra en borger.

Helle Bovien, kandidat for Enhedslisten, bød ind med et tiltag.

"Der findes en masse gode løsninger i udlandet - blandt andet i forhold til lyde. Alternativt kunne vores byråd tage rundt i kommunen, så de på egen krop kan opleve udfordringer, som blinde dagligt kæmper med. Ingen borgere skal begrænses," sagde Helle Bovien, inden Henriette Thirup-Bielefeldt tog ordet.

Blinde har det svært "Borgere uden syn har store udfordringer med at komme rundt. Jeg har selv gået tur med en blind, som fortalte, at både borde, stole, skilte og kunstværker gjorde det svært for ham at komme rundt i Egedal Centret," sagde S-kandidaten.

Karsten Søndergaard slog fast, at der er de såkaldte "ledelinjer" fra Egedal Station til Egedal Rådhus.

"Ledelinjerne er der ved stationen, men det er svært at gøre noget ved forholdene i Egedal Centret, da det er et privat center. Det er ikke op til os," sagde han.

En lang aften med et vigtigt emne nåede sin afslutning, men valgkampen - ja den er først lige begyndt.