Væltet tankbil bekymrer vandværker

Egedal - 10. oktober 2021 kl. 08:03 Af Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

En væltet tankvogn med 12.000 liter fyringsolie på Hove Møllevej torsdag formiddag har fået Kontaktudvalget for Private Vandværker i Egedal Kommune, KVE, til at råbe vagt i gevær i en pressemeddelelse

- Hvem har vagten, når ulykken sker?, spørge vandværkerne. der er bekymrede over, at Egedal Kommune ikke har en miljøvagt døgnet rundt.

For selv om udsivningen af olie torsdag var begrænset til en snes liter, så kunne det have gået grueligt galt for drikkevandet, påpeger vandværkerne, der har lagt mange timers arbejde i at lave og vedligeholde beredskabsplaner.

- En væsentlig grundpille i det arbejde er, at vi kan alarmere Egedal kommune. Kommunen er vores tilsyns- myndighed og har vigtige miljøopgaver. Så vi er bekymrede for, hvad der sker, når kommunen har fravalgt at have en miljøvagt i døgnvagt, forklarer Peter Egemose Grib, der er formand for både Hove Vandværk og KVE, i pressemeddelelsen.

Uheldet skete denne gang i åbningstiden, hvor Egedal kommunes medarbejdere kunne tage over, da politiet kontaktede dem.

- Heldigvis var det kun få liter fyringsolie, der slap ud. For det kunne lige så godt have været hele tankvognens indhold. Og indholdet kunne have været noget, som var meget mere alvorligt end fyringsolie. Noget, der var mere giftigt. Noget, der løber hurtigere ned i grundvandet. Eller en lastbil, som væltede endnu tættere på en vandboring. Så heldige er vi måske ikke næste gang, uheldet sker, påpeger han.

Ved udarbejdelsen af vandværkernes beredskabsplaner i Egedal forsøgte man for et år siden at få telefonnumre og e-mailadresser på miljøvagterne, men hverken Egedal Kommune eller Regionen gav mulighed for at kontakte de relevante uden for normal arbejdstid, oplyser pressemeddelelsen.

- Vi er bekymrede for, at Egedal kommune ikke lever op til, hvad borgerne kan forvente, når uheldet sker, slutter Peter Egemose Grib. Han håber, at den væltede tankvogn på Hove Møllevej kan få kommunen til at etablere den miljøvagt, som vandværkerne har efterspurgt i mange år.

Tryg ved setup

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) oplyser, at det i dag er beredskabet, der bliver tilkaldt og har ansvaret for at stoppe den akutte ulykke samt at kontakte kommunens kontaktperson.

- Det er korrekt, at vi ikke har en miljøvagt, men det er beredskabet, der kommer, og de har til hver en tid kunnet få fat i en fra kommunen, understreger han.

Fremadrettet vil det også være beredskabet, der skal kontaktes, når ulykken sker, men Bo Vesth oplyser, at kommunen er ved at lave en kontrakt med Dansk Miljørådgivning, der bliver kommunens døgnkontrol om formentlig en måneds tid.

- Jeg er fortsat tryg ved det setup, vi har til dato, og endnu mere tryg ved det setup, vi får med Dansk Miljørådgivning, siger han.

