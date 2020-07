En beboer i et hus på Jættevej i Ølstykke våbnede natten til lørdag ved at få lyset fra en indbrudstyvs lommelygte i øjnene, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kim Rasmussen

Vågnede med lys fra tyvs lygte i øjnene

En beboer på Jættevej i Ølstykke vågnede natten til lørdag ved at få lyset fra en indbrudstyvs lygte i øjnene, oplyser Nordsjællands Politi.

Kort efter blev der kastet en sten igennem en terrassedør. Men da de to gerningsmænd opdagede, at der var nogen hjemme i huset, flygtede de fra stedet, og beboeren slog alarm til politiet klokken 01.10, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.