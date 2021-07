Se billedserie En livredder kan ofte komme ud for at skulle redde en person i høje bølger. Derfor prøvede børnene kræfter med at træne i små bølger. Fotos: Kenneth Tanzer

Våde dage i sommerferien: Børnene hoppede i bassinet som livredder-aspiranter

Der blev dykket, svømmet efter dukker og trænet på gule "rescue-boards" i Ganløse Svømmebad. Lokalavisen Egedal var onsdag morgen med på en kigger, da elleve vandglade børn prøvede kræfter med forskellige former for livredning

Egedal - 09. juli 2021 kl. 13:32 Af Kenneth Tanzer

"Okay, hør godt efter aspiranter. Vi starter med at svømme to baner crawl, og så tager vi vores rescue-boards."

Casper Christensen, svømmeinstruktør og bassinlivredder, hæver stemmen og gør klar til dagens træning i Ganløse Friluftsbad.

Her er elleve børn i alderen otte til tolv år samlet til Ganløse Svømmeklubs "junior livrednings-kursus", hvor de over to dage lærer alt fra elementær livreddende førstehjælp til essentielle teknikker for at kunne redde sig selv og ikke mindst andre i vandet.

Mens Casper Christensen finder redskaberne frem, så er humøret højt hos de vandglade drenge og piger, der hygger sig i bassinet, som denne morgen står indbydende og knivskarpt i det lune sommervejr.

"Hvornår skal vi dykke," spørger en dreng.

Hans ønske bliver indfriet af Casper Christensen, men inden da skal der svømmes om kap, trænes i bølger og vist teknikker på de gule "rescue-boards", som er blandt det livredningsudstyr de unge mennesker bliver introduceret for.

Kan ikke starte for tidligt "Man kan ikke starte for tidligt med at passe på sig selv og andre i vandet. Det her kursus giver en vigtig og god læring, som børnene forhåbentlig kan tage med sig, hvis de en dag står i en situation, hvor en person har brug for hjælp. Vi er kun sammen i to dage, så undervisningen består primært af de helt basale livredningsfærdigheder, men de får en smag for det at være livredder. Blandt andet har de prøvet at bjærge en person med en genstand imellem," siger Casper Christensen.

Kurset, der er en del af Egedal Kommunes sommerferie-aktiviteter, byder dog også på fri leg i vaskebaljen.

"Det skal også være sjovt, når de bruger deres ferie på at komme herned, så de får også mulighed for at lege i vandet," siger Casper Christensen.

Det er bare fedt Og bedømt på stemningen i bassinet, så nyder børnene de to dage i Ganløse.

"Det er bare fedt at være hernede og mærke, hvad det vil sige at være livredder. Jeg er overrasket over, hvor meget det kræver," siger Jason Willas fra Søsum, som er på kurset med sin bror Colin.

"Vi er nogle rigtig vandhunde. Vi elsker at bade og svømme, så da vi så kurset på kommunens hjemmeside, så skyndte vi at melde os til. Vi vil gerne vide, hvad vi skal gøre, hvis vi en dag er i vandet og ser en person har brug for hjælp," siger Colin Willas.