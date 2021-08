Sagen fra Hove har været medvirkende til at en eksperthøring om ekspropriationer nu er på vej til Folketingets retsudvalg. Foto: fdue.

V-ordfører om Hove-sag: Vi bør se på regler for ekspropriation

Det er min fornemmelse, at flere partier deler det ønske, siger energiordfører

Egedal - 07. august 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

At borgere i Hove, som omtalt i Lokalavisen i denne uge, er kommet i klemme i forbindelse med statslige planer om en udvidelse af Hovegård transformerstation, er et eksempel på at reglerne for ekspropriationer skal ses nærmere efter.

Det mener Carsten Kissmeyer (V), energiordfører for Venstre i Folketinget.

"Det kan ikke være rimeligt, at areal-reservationer kan trække ud i flere år", siger han til Lokalavisen, som reaktion på vores omtale i denne uge af en gruppe borgere i Hove.

Som nævnt føler borgerne sig nærmest som "gidsler" i egen by, fordi de først i slutningen af 2022 kan forventes at få en afklaring på de nærmere betingelser for salg af deres huse, som staten vil opkøbe for at give plads til udvidelsen af transformerstationen.

"Vi har i Venstre tidligere bedt om at få hele området om statens areal-reservationer undersøgt nærmere. Vi mener som udgangspunkt, at areal-reservationer bør have en begrænset levetid", siger Carsten Kissmeyer.

Hove-sagen og andre, lignende sager er baggrunden for, at der er en eksperthøring på vej i Folketinget. Carsten Kissmeyer lader forstå, at høringen vil finde sted i september.

Han mener, at der er bred politisk opbakning bag ønsket om at få reglerne på området ændret:

"Det er min fornemmelse, at flere partier deler det ønske", siger han.

Ministerens svar Som tidligere omtalt opfordrer DFs energiordfører, Morten Messerschmidt, klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.) til at gå ind i Hove-sagen.

Det har endnu ikke været muligt at træffe ministeren for en kommentar, men i et tidligere, skriftligt svar på en forespørgsel i Folketinget om Hove-sagen i november sidste år svarede han:

"Udvidelse af Hovegård transformerstation er lige nu på et meget tidligt planlægningsstadie, hvor Energinet har anmodet Egedal Kommune om at igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af en lokalplan, og der er indledt en indledende dialog med berørte borgere. Efter gældende regler kan Energinet ikke på dette stadie, hvor projektet endnu ikke har opnået de fornødne myndigheds-godkendelser, træffe afgørelser om eventuel overtagelseskøb og erstatninger til berørte borgere. Energinet oplyser dog, at så snart bemærkningerne fra de offentlige høringer vedrørende lokalplanlægningen og miljøkonsekvens-vurdering er blevet behandlet, og der derefter er vished for projektets omfang, vil det være muligt at indgå betingede aftaler med de lodsejere, der bliver særlig hårdt ramt af udbygningen.

Hensynet til borgere skal veje tungt, men det kan være en svær balancegang både at sikre tidlig inddragelse af berørte borgere og interessenter i planlægning og udformning af ny elinfrastruktur og samtidig træffe hurtige afgørelser for eventuelt berørte borgere."

