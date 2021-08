Se billedserie Jakob Ellemann-Jensen besøgte Lægerne i Gl. Ølstykke. Foto: Jacob Kjerumgaard

V-formand så på lægemangel: Udspil skal skaffe flere

Egedal - 24. august 2021 kl. 18:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

De stigende problemer med lægedækningen var på dagsordenen, da Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen tirsdag besøgte Lægerne i Gl. Ølstykke, hvor speciallæge Susanne Surlykke var vært.

»Lægerne Gl. Ølstykke har lukket for tilgangen af nye patienter og er dermed et eksempel på et lægehus, hvor det er svært at tiltrække læger. For Lægerne Gl. Ølstykke gælder det især, at det er svært at tiltrække unge læger.«, konstaterer Venstre i en pressemeddelelse efter besøget, og det vil Venstre gøre noget ved.

- De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Det er for mange danskere den sundhedsperson, man oftest har kontakt til, og i mange tilfælde er det også indgangen til det resterende sundhedsvæsen. Desværre oplever alt for mange, at der er udfordringer med at finde en praktiserende læge, eller at det frie valg er stærkt begrænset. Det gælder både i de store byer og i landdistrikterne. Udfordringerne er forskellige, men de skal løses, fastslår Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Venstre mener, at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl - nu og i fremtiden, og ved partiets sommergruppemøde i forrige uge, fremlagde det et nyt udspil, der skal gøre op med lægemanglen.

- Udfordringerne kan ikke løses med ét enkelt tiltag. Derfor foreslår Venstre en række forskellige tiltag, der til sammen skal sikre en bedre lægedækning både på kort og langt sigt. Det gælder bedre økonomiske incitamenter for at starte op og tage nye patienter, bedre fysiske rammer, samt en national målsætning, der følges af større fokus på almen medicin under uddannelsen, udtaler Jakob Ellemann-Jensen. Han oplyser, at Venstres mål er 5000 praktiserende læger i 2035. I dag er der 3300.