V-formand: Fundamentet for udvikling er på plads

Tirsdag holdt Venstre i Egedal generalforsamling. Det foregik virtuelt som så meget andet det seneste års tid, men formanden Anders Bo Larsen kunne konstatere, at Venstres byrådsgruppe ikke har ligget stille, og at kommunens økonomi er stabil.

- Med Venstre for bordenden er kommunens økonomi blevet så stabil, at vi nu ikke længere snakker besparelser og reduktioner, men derimod muligheder og ønsker. Det er aldrig sjovt at skulle holde sig tilbage, vi vil jo alle det bedste for Egedals borgere, sagde formanden i sin beretning, hvor han slog fast, at det vigtige for Venstre er, at det ikke sker for lånte penge.