Uromagere på tankstation

Fredag klokken 06.39 fik Nordsjællads Politi anmeldelse om, at der tidligere på morgenen fra klokken 04.45 til 05.05 havde været uro på Q8 tankstationen på Karmstensvej i Ølstykke.

- En medarbejder skal møde på tanken, og der sidder 9-11 unge i 15-17 års alderen, der skaber utryghed, så de bliver bedt om at gå, fortæller politiets pressekoordinator Henriette Døssing.

Det bliver de unge sure over, og på overvågningsbilleder kan man se, at en af dem tager en benzinpumpe og hælder benzin på jorden og sætter ild til.