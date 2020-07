Uno-X skal bygges om

»Uno-X Danmark er gået i gang med en landsdækkende indsats for at skabe Danmarks mest enkle, trygge og brugervenlige lavprisstationer. Denne gang er turen kommet til Veksø, hvor tankkunder i byen og omegn vil få gavn af ombygningen.«, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Efter ombygningen bliver Uno-X forvandlet til en topmoderne tankningsoplevelse, hvor der er tænkt på alt. Hos Uno-X vil vi være billigst, og jeg er helt sikker på, at kunderne vil synes godt om vores stationskoncept med de altid lave priser, siger Jimmy Wichmann, der er distriktspartner hos Uno-X i Veksø, i den.

Han oplyser, at ombygningen af tankstationen gennemføres så hurtigt som muligt, men der vil være en kortvarig lukning, som typisk plejer at vare max. to dage.