Se billedserie Uddannelsesleder Christian Norup, Københavns Politi, briefer deltagerne inden dagens øvelse. Foto: Henrik Gregersen

Unikke billeder: Her træner politiet det værst tænkelige

Nedlagt skole danner rammen om politiets øvelser i at håndtere de farligste operationer

Egedal - 14. september 2021 kl. 10:19 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Lig ligger spredt rundt omkring på gangene, og der kan høres høje skrig og skud. Gerningsmanden skal lokaliseres hurtigst muligt og uskadeliggøres eller lægges i håndjern.

Dét er ét af de scenarier, betjentene fra Københavns Politi reaktionspatrulje befinder sig i en tirsdag eftermiddag på Toftehøjskolen i Ølstykke.

Ordensmagten har lånt den lukkede skole af Egedal Kommune for - uden at genere borgere eller selv blive generet af nysgerrige - for at være så godt forberedt til dé situationer, hvor den såkaldte Romeopatrulje skal indsættes.

Dét, der i politisproget hedder PLOV: Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger.

Og som for alle andre bare ville gå under fællesbetegnelsen: Det værst tænkelige.

"Vi har fået lov til at låne Toftehøjskolen for at træne vores reaktionskapacitet. Det vi træner specifikt, det er de scenarier, hvor en gal mand enten af ideologiske eller af personlige årsager søge rud i byen for at gøre skade på andre mennesker," forklarer uddannelsesleder Christian Norup, københavns Politi.

Så når grupperne går ind i de ukendte bygninger, skal de - med et udtryk, som uddannelsesansvarlig Sammy Engelbrecth bruger flere gange under øvelsen - være parat til at møde 'Hell on Earth.'

Vel at mærke uden at panikke.

Og uden at løbe ind i de fælder og selvudløste bomber, en gerningsmand kan have placeret, og som er stort set umuligt at opdage, når man hurtigst, med tung udrustning og en puls, der banker, skal rykke fremad.

Selve detaljerne omkring øvelserne forbliver dog mørklagte:

"Vi vil helst ikke eksponeres i forhold til de taktiske tiltage. Hvis der sidder nogle med ondt i sinde, skal de ikke kunne benytte sig af videoer eller andet, der kan vise vores konkrete taktik eksempelvis i forhold til, hvordan man rykker fremad," lyder det fra Peter Dahl, ledende politiinspektør hos Københavns Politi.

Nationalt koncept Reaktionspatruljeberedskabet er et nationalt koncept, som blev indført i 2014 på baggrund af den skærpede terrortrussel samt angrebet på Utøya i Norge i 2011.

Alle landets politikredse har reaktionspatruljer, der indgår i det daglige beredskab, hvor de løser almindelige beredskabsopgaver, når der ikke er brug for deres specialkompetencer. For at blive en del af reaktionspatruljen skal man være uddannet politibetjent, og så skal man gennemgå en særlig uddannelse samt en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af en fysisk prøve, en skydetest og en samtale.

Reaktionspatruljens specialopgaver spænder bredt. De rykker ud ved fx skudepisoder, bandekonflikter, farlige anholdelser eller andre større uforudsete hændelser. Reaktionspatruljen kan også blive sat ind ved særlige retssager, hvor der kræves bevogtning.