Ungnissen bliver rigtig voksen

- Nu har vi været sammen i 25 år, så jeg synes, at nu må jeg lære at stå på egne ben. Og så er han jo en ungnisse, og selv om jeg stadig er det i hovedet, så er kroppen ikke så ung, så jeg synes, det er på tide, siger Jan Linnebjerg. Han vil dog ikke helt udelukke, at Pyrus kan dukke op ved ganske særlige lejligheder.

Den 22. december 2019 i Århus optrådte skuespilleren Jan Linnebjerg for sidste gang som ungnissen Pyrus. På fredag den 31. januar fylder han 60 år, og allerede sidste år meldte han ud, at 2019-turnéen skulle være den sidste.

