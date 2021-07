Politiet blev tilkaldt, da unge ved to lejligheder mandag blev taget for forsøg på at stjæle alkohol i Kvickly i Egedal Centret i Stenløse. Foto: Allan Nørregaard

Unge ville stjæle spiritus og energidrikke

Egedal - 20. juli 2021 kl. 11:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

To gange mandag greb personalet i Kvickly i Egedal Centret i Stenløse unge i at forsøge at stjåle alkohol, oplyser Nordsjællands Politi.

Klokken 16.00 anmeldte personalet fra Kvickly, at de havde pågrebet to piger, der havde forsøgt at stjæle en flaske spiritus hver.

Da de to piger var under 18 år gamle, blev en patrulje sendt til stedet, hvor to piger fra Slangerup på henholdsvis 13 og 14 år blev truffet.

Idet de var under den kriminelle lavalder, blev sagen overdraget til pigernes værger og de sociale myndigheder, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.

Klokken 20.12 politianmeldte personalet, at de nok engang havde pågrebet to butikstyve under 18 år, der havde forsøgt at stjæle alkohol.

Denne gang var der blevet forsøgt stjålet fire energidrik, en flaske shots samt to flasker vodka.

Da butikstyvene var under 18 år gamle, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 16-årig pige fra Jægerspris blev sigtet for butikstyveriet, ligesom en 12-årig dreng også blev truffet på stedet.

På grund af deres lave alder blev deres værger og de sociale myndigheder informeret om hændelsen.