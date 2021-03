Unge piger havde for lange fingre i butikker

Mandag fik Nordsjællands Politi anmeldelse om to butikstyverier, hvor ganske unge piger havde haft lidt for lange fingre.

Da butikstyven var under 18 år gammel blev en patrulje sendt til stedet for at sigte pigen for butikstyveri, ligesom de relevante myndigheder og voksne blev underrettet om forholdet, fremgår det af politiets uddrag af døgnrapporten.