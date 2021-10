Se billedserie ?Malaga Moon? spiller rock under kyndig vejledning af Lasse Wahlgren. På billedet ses Kristian, Nova, Tilde, Liv, Lasse og Tobias. Gruppens sangerinde Emily kunne ikke være til stede, da billedet blev taget.

Send til din ven. X Artiklen: Unge mødes i musikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Unge mødes i musikken

Egedal - 22. oktober 2021 kl. 05:13 Af Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Forskellige toner flyder ud fra forskellige døre i Stenløse Kulturhus. Bag dem er 40 unge i gang med at skabe deres egen musik på Musikstarter, der for første gang holdes af Ung Egedal og Egedal Musik- og Kulturskole. Det er mere end dobbelt så mange unge som i Corona-året 2020, så arrangørerne er godt tilfredse.

- Der kunne godt have været flere, men det er dobbelt så mange, som vi havde forventet eller håbet på, så vi fejrer det som en fest, siger Mikael Martinsen, der leder projektet for første gang.

Tidligere har projektet været drevet med understøttelse af Ungdomsringen og Roskilde Festival, men selv om der stadig er et samarbejde med Ungdomsrngen, er det de lokale, der har arrangeret og betaler for projektet. Udover de 40 deltagere er der fem frivillige og fem musikmedarbejdere til at hjælpe de unge igennem de fire musikalske dage i efterårsferien.

- Vi har sat det en generation ned og sørget for, at alle engagerede har været lokale - også artisterne, som er nogen, der har været med på Musikstarter før, siger Mikael. Han har blandt andet haft meget glæde af Lasse Wahlgren, der selv har været på Musikstarter som deltager i 2013 og 2014. De seneste tre år har han været underviser, og i år er han også med i en overordnet rolle .

- Vi har taget en masse mennesker, som ikke har kendt hinanden, og stablet dem sammen her, og skabt et supergodt sammenhold, siger Lasse og understreger, at Musikstarter er meget mere end musik.

- Det handler om at danne nye relationer, og det handler om at arbejde sammen på kryds og tværs med mennesker, man aldrig har mødt. Det handler ikke så meget om at tænke, men om at komme ud af hovedet og ind i kroppen og skabe, forklarer han og peger på, at det gør noget ved de unge at skabe deres egne numre sammen.

- Uanset hvilket niveau, de er på, når de kommer, så vokser de mellem fem og 10 niveauer, og den person, de er, når de kommer, og den, de er, når de tager hjem, er to meget forskellige personer, siger han, mens orkestrene øver til koncerten torsdag aften, hvor de skal spille deres egne numre.

- Jeg er så stolt af dem. Det er jo vildt at tænke på, at andre bruger et halvt år på at skrive et nummer, og så kommer der nogen her, der skriver deres eget på et par dage, siger Lasse.

15-årige Nellie Fisker fra Ølstykke er med på Musikstarter for anden gang, for hun var også med sidste år. I år synger hun i bandet "Unleashed Beasts", der har fået sit navn, fordi drengene i bandet er vilde med energidrikken Monster.

Nellie er til gengæld glad for Musikstarter.

- Det er fællesskabet, man kommer i nye bands og lærer nye mennesker at kende og spiller i bands selvfølgelig, siger Nellie. Hun synes, der er skruet op for fællesskabet i forhold til sidste år.

- I år fik vi lov at sove her, så der er meget mere fællesskab omkring det. Vi er meget mere sammen end vi var sidste år, siger Nellie

Og går det som lederen af Egedal Musik- og Kulturskole Mikkel Benn håber, så har de unge på Musikstarter fået smag for mere fællesskab om musikken, så campen også bliver det, der fyrer op under det nye projekt Bandstarter.

Det er et musikværksted, som Egedal Musik- og Kulturskole har startet i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole. De har fået 160.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens "Grib engagementet"- pulje til at undersøge, hvordan man griber børns og unges nysgerrrighed og engagement. Hver onsdag klokken 16-20 kan unge mellem 15 og 21 år møde op i Musik3 på Lærkeskolen i Stenløse, hvor en voksen står klar til at hjælpe dem videre med deres musikalske drømme.

- Vi vil hjælpe de unge på vej ved at bevare den fysiske kontakt med de unge, der har lyst, og Bandstarter har ressourcer til at give dem mulighed for at fortsætte med de ideer, de selv er drevet af, siger Mikkel Benn.