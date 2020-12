Unge brændte avis af

Ølstykke Onsdag aften klokken 21.03 var tre unge mænd i alderen 16-17 år i færd med at brænde en avis af på Ølstykke Station, hvor de samtidig forårsagede noget uro og uorden.

det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport.

De unge forlod kort efter stedet, og var ikke til at se i området, hvor en patrulje kørte rundt for at finde dem.