Sidste år var 70 unge samlet på Stenøse Kulturhus i efterårsferien, hvor de fra mandag til fredag lavede musik i fællesskab. Nu er der åben for tilmelding til årets Musikstarter Camp i Egedal. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ung musiklejr åbner for tilmeldinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung musiklejr åbner for tilmeldinger

Egedal - 25. juni 2019 kl. 05:37 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmer man om at muligheden for at møde nye mennesker, opleve det fantastiske i at skrive ny musik, være kreativ sammen med andre i et band og blive en del af et større musikalsk fællesskab, hvor ens eget unikke udtryk stadig vil blive prioriteret, så kan man allerede nu melde sig til efterårsferiens Musikstarter Camp i Egedal. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Musikstarter Camp i Egedal er et initiativ, hvor 70 unge i alderen 13 til 18 år fra mandag til fredag i efterårsferien flytter ind på Stenløse Kulturhus, hvor de fra morgen til aften skal beskæftige sig med musik.

I løbet af ugen vil der komme besøg fra dygtige kendte kunstnere fra den danske musikscene, som dels vil spille små koncerter og dels give et indblik i sangskrivningsprocessen.

Der vil være fokus på at give deltagerne redskaber til i fællesskab at skrive tekster og komponere sange. Gennem mange timer i øvelokaler, workshops og såkaldte clinics får de unge mennesker rig mulighed for at forbedre deres musikalske talenter.

Initiativet til Musikstarter kommer fra medlemmerne af det populære orkester Nephew, der har de allieret sig med den landsdækkende sammenslutning for fritids- og ungdomsklubber i Danmark, Ungdomsringen, Ung Egedal og Roskilde Festival og med støtte fra Bikubenfonden.

Det koster 800 kroner at deltage fra mandag morgen til fredag formiddag, og for prisen får man undervisning i alle former, fuld forplejning, overnatning og masser af musikalsk fællesskab.

Der er i alt 70 pladser, og tilmelding kan ske på www.musikstarter.dk, Gebyr betales sammen med tilmelding.

Musikstarter Camp Egedal søger desuden frivillige, der kan hjælpe med at indrette 15 øvelokaler, madlavning til over 100 unge og voksne tre gange dagligt, oprydning og alle mulige praktiske opgaver. Man behøver ikke tilmelde sig hele ugen, og der er mulighed for at melde sig på både hele og halve dage.

For yderligere oplysninger kontakt Ung Egedal ved Erik Rasmussen på 72 59 92 02.