Ukrudtsbrænder satte ild i hus

Selvom det er et uheld, udløser det en bøde for overtrædelse af beredskabsloven, fordi det er et udtryk for uforsigtighed. Fredag klokken 13.50 kom anmeldelsen om brand. Ilden havde fået fat i et tagudhæng, og der var fare for, at det bredte sig til hele huset, oplyser Nordsjællands Politi. Brandfolkene fik dog hurtigt ilden under kontrol, og der skete ingen personskade, fremgår det af politiets døgnrapport.