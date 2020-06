Ugentlige lukkedage på genbrugsstationer

»Det er en stor omkostning at holde tre genbrugsstationer kørende. I Egedal Kommune går cirka halvdelen af affaldsbudgettet til denne drift, så for at undgå at skulle sætte taksterne yderligere op for borgerne, eller helt at lukke én eller flere af genbrugsstationerne, har Teknik- og Miljøudvalget i Egedal kommune i 2019 besluttet at reducere åbningstiderne og indføre en lukkedag på hver af genbrugsstationerne.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.