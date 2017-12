Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) er begejstret for borgernes tilbud. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Udvalgsformand fantastisk glad for tilbud om hal

Egedal - 06. december 2017 kl. 05:52 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune Charlotte Haagendrup (K) kan efter eget udsagn »næsten ikke få armene ned« over, at en gruppe borgere vil forære Egedal Kommune 8-10 millioner kroner til en hal 2 i Ølstykke.

- Det er jo fantastisk, siger formanden for udvalget til Frederiksborg Amts Avis. Mandag aften godkendte udvalget, at der arbejdes videre med et skitseforslag til en ekstra træningshal i Ølstykke.

- Vi siger ja til at sende den videre, så de går i gang med at lave geotekniske undersøgelser, og så vil vi gerne se noget mere på den, siger Charlotte Haagendrup.

Borgerne vil også selv betale for udarbejdelsen af et skitseforslag, og selv om de vil være anonyme, så er Charlotte Haagendrup ikke i tvivl om, at det er »bundseriøse mennesker«.

- Der er ikke en kinamands tvivl om, at pengene er der. Det er ordentlige mennesker, fantastiske mennesker, siger Charlotte Haagendrup.