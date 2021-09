Charlotte Haagendrup kan ikke genkende kritikken af, at idrætslivet skulle være under afvikling. I det seneste år er blandt andet svømmehallen i Ølstykke blevet renoveret. Arkivfoto

Udvalgsformand: "Vi afvikler ikke idrætten i Egedal"

Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal, er klar til at se nærmere på haltiderne, når sagen tages op i folkeoplysningsudvalget

Egedal - 28. september 2021 kl. 07:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup, (C) har noteret sig, at flere idrætsforeninger har varslet demonstration og fakkeloptog foran Egedal Rådhus for at markere deres utilfredshed med kommunens fordeling af haltider.

"Borgerne har ret til at ytre sig, så jeg har ingen problemer med at de dukker op før byrådsmødet. Det vigtigste er bare, at vi kan bevare en god og konstruktiv dialog," siger Charlotte Haagendrup, der ikke vil kommentere på fordelingen af haltiderne, før hun har drøftet sagen med administrationen.

"Jeg afventer et notat, som gør det muligt at dykke ned i sagen, så på nuværende tidspunkt kan jeg ikke kommentere så meget på det, men jeg ved, at sagen i oktober skal drøftes på et ekstraordinært møde i folkeoplysningsudvalget. Her skal vi se nærmere på, hvad der er op og ned i forhold til administrationens fordeling af haltiderne," siger Charlotte Haagendrup.

Hun lægger dog ikke skjul på, at foreningerne i Egedal kommer til at rykke tættere sammen i bussen.

Ikke haller "Det er ikke altid sikkert, at man kan få de samme tider, som man hidtil har haft. Vi har retten til at rykke rundt på tiderne for at få puslespillet til at gå op. Jeg ved godt, at foreningerne mener, at der forsvinder 3,5 haller, men jeg mener altså ikke, at der er tale om haller i den forstand, men mere gymnastiksale. I min verden er der forskel på en hal og en gymnastiksal. Man skal også huske på, at der bliver opført multihuse, og så vil jeg gerne gentage en tidligere udtalelse. Ingen kommer til at stå uden tag over hovedet," siger Charlotte Haagendrup.

Hun er heller ikke enig i, at idrætten i Egedal Kommune skulle være under afvikling.

"Nej, det er virkelig ærgerligt, hvis det er holdningen, for vi har lige brugt millioner af kroner på at renovere atletikbanen i Stenløse, og snart kommer der en ny Ølstykke Hal, som vi opfører i samarbejde med private investorer. Vi har også renoveret svømmehallen, og under corona gav vi tilskud til vores foreninger, så jeg kan ikke genkende billedet af afvikling," siger hun.