Socialudvalgsformand Vicky holst Rasmussen.

Udvalgsformand: Kan genkende kritik

Socialudvalgsformand Vicky Holst Rasmussen anerkender både frygt og kritik fra Handicapråd

Egedal - 16. juni 2021 kl. 07:40 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Jeg havde håbet, at den aftale, der netop er indgået mellem KL og regeringen om den kommunale økonomi havde medført et seriøst fagligt blik og et ressourcemæssigt løft til det specialiserede område. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at jeg er utilfreds med, at det ikke er sket på et tidspunkt, hvor kommunalreformen runder de 16 år. For der er desværre udfordringer både i Egedal og på landsplan. Derfor havde både vi og andre kommuner forventet et seriøst blik på det og en økonomisk håndsrækning."

Sådan lyder det fra socialudvalgsformand Vicky Holst Rasmussen (S) i kølvandet på Handicaprådets henvendelse til byrådet i Egedal.

Op til forhandlingerne mellem regering og KL havde KL tilkendegivet, at der var behov for en milliardtilførsel til området, hvis kvaliteten skulle stå mål med intentioner og løfter.

Men aftalen endte uden en tilførsel til området.

Vicky Holst Rasmussen anerkender, at der også lokalt er udfordringer:

"Jeg sidder sammen med to andre politikere med i Handicaprådet, og vi hører jo ligesom de andre medlemmer, hvad det er borgerene oplever. Og det er desværre i en række tilfælde, at de ikke oplever kommunen som en samarbejdspartner og medspiller, men som en modstander. Vi sætter som politikere rammen, og så er det en ledelsesmæssig opgave at sikre, at der er en lige linie mellem, hvad vi rammesætter og hvordan det udmøntes. Hvis borgerene ikke oplever det, er der et misforhold eller en miskommunikation. Lige nu ved jeg, der pågår et stort og kompetent arbejde med at sikre det. Det er en opgave, alle tager alvorligt," konstaterer hun.

Mennesket først På det specialiserede børne- ungeområde har udgifterne de seneste år været relativt konstante i Egedal kommune. Det til trods for, at der er brugt flere penge på eksempelvis aflastning end ventet.

"Der er øget aktivitet på området, uden at der er sket egentlige budgettilpasninger. Derfor oplever man også, at midlerne smøres tyndere ud. Vi har en serviceramme, vi skal holde os inden for, og derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan gøre det. Her skal vi prioritere mennesket først. Det vil sige, at borgerne skal have den hjælp, der er behov for, og så må vi som kommune se, om der er andre knapper, vi kan skrue på. Det kan eksempelvis være den pris, man betaler til private tilbud på området."