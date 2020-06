Udvalgsflertal for arresthus

I Planudvalget stemte V og S nemlig for en hensigtserklæring om at placere et arresthus på det kommunalt ejede areal i Kildedal Nord. Samtidig gav flertallet grønt lys for at indlede forhandlinger om salg af ejendommen til Kriminalforsorgen og at administrationen arbejder videre med et udkast til helhedsplan for området, som udover arresthus giver mulighed for blandet byformål som for eksempel boliger og idrætsfaciliteter.

Hvis Venstre og Socialdemokratiet i byrådet stemmer på samme måde som partifællerne i Planud- valget, så er der flertal for at sige ja til Kriminalforsorgens ønske om at etablere et arresthus i Kildedal Nord.

