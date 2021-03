Udvalget forestiller sig, at Gl. Roskildevej kan gøres smallere med parkeringspladser til byparken (billedet). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udvalg vil slanke Gl. Roskildevej

Egedal - 14. marts 2021 kl. 05:36 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) synes ikke, det er en god ide at nedlægge Gl. Roskildevej i Ølstykke, så der ikke bliver bilende trafik imellem Byparken og udviklingsområdet på Toftehøjskolen. Tanken er lanceret af udviklingsteamet bag udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden, der har fremlagt en plan både med og uden lukning af Gl. Roskildevej.

Adminstrationen mener, at en nedlæggelse af vejen vil gavne den videre udvikling af Byparken og binde byens bedre sammen for bløde trafikanter, men den anbefaler ikke, at det sker for nuværende. Dels fordi der ikke er afsat budgetmidler til en omlægning af vejen til et rekreativt område, dels fordi Corona-situationen har givet en usikkerhed om trafiksituationen og handelslivet i bymidten.

Derfor anbefaler administrationen, at Gl. Roskildevej ikke nedlægges for nuværende, men at der arbejdes videre med at indrette Gl. Roskildevej med en reduceret eller ingen bil- eller bustrafik i forbindelse med helhedsplanen for Ølstykke Stationsby, og det har udvalget godkendt.

- Vi anbefaler ikke, at den bliver lukket, men at administrationen kigger på, om den skal se ud som i dag. Vi tænker, at den kunne gøres smallere med parkeringspladser til Byparken, siger formanden for udvalget Bo Vesth (V).