Udvalg anbefaler kunstgræs

Begge udvalg anbefaler, at administrationen i samarbejde med Ledøje-Smørum Fodbold udarbejder et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for 2019 i forhold til etablering af en ny kunstsgræsbane.

Baggrunden for Ledøje-Smørum Fodbolds ønske er klubbens strategiplan med visioner frem til 2020, og med klubbens ønske følger også et tilsagn om selv at være med til at finde pengene til kunstbanen, som klubben forventer vil løbe op i cirka 4,8 millioner.

Efter dialog med et bestyrelsesmedlem i fodboldklubben vurderer administrationen, at der er fysisk mulighed for etablering af en ekstra kunstgræsbane parallelt med den nuværende bane inden for et anlægsbudget på cirka fem millioner kroner, men det vil kræve afsættelse af et tilsvarende anlægsmåltal for at kunne gennemføre anlægsprojektet.