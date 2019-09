Udsatte borgere får et talerør

Netværket skal bestå af Bedre Psykiatri for pårørende til psykisk sårbare, tre-fem borgere i udsatte positioner, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, en repræsentant fra Kultur- og Erhvervsudvalget, centerchefen og yderligere en leder fra Center for Myndighed og Social Service. Desuden kan en leder fra Center for Arbejdsmarked og Ydelse deltage ad hoc alt efter dagsordenen. Borgerne udpeges ud fra interesse, kvalifikationer og udfordring. De opfordres til at deltage i en møderække, men kan sige fra, hvis de ikke længere kan eller vil, og så skal der findes en ny borger til pladsen.

Egedal Kommunes udsatte borgere får nu et talerør. Egedal Byråd har nemlig besluttet at oprette et neværk, hvor repræsentanter for udsatte borgere kan mødes med politikere og ansatte fra kommunen tre gange om året.

