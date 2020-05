Frederiksborg Brand & Redning rykkede søndag eftermiddag ud til Degnebakken i Stenløse, hvor det viste sig at være gløder fra et efterladt bål. Foto: Maj-Britt Holm

Udrykning til efterladte gløder fra bål

Der blev slået alarm over 112 om »bygningsbrand fritliggende udhus« søndag klokken 16.52, og det fik Frederiksborg Brand & Redning til at rykke ud med sirener og blå blink til Degnebakken i Stenløse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der var ikke fare for, at det skulle sprede sig. De havde forsøgt at sprede gløderne, som man skal. Men det var ikke slukket helt, så vi hældte vand på, siger Søren Ovesen.

Han oplyser, at alarmcentralen kaldte brandkorpset ud for en sikkerheds skyld, da personer på en nærliggende legeplads og skaterrampe havde slået alarm efter at have fået øje på røgen.