Som åbent shoppingcenter er Egedal Centret ikke omfattet af lukningen frem mod juleaften.

Udendørs shoppingcenter: Mange har ringet og spurgt om vi har åbent

Egedal Centret i Stenløse er i første omgang ikke ramt af den nedlukning af shoppingcentre landet over, som statsminister Mette Frederiksen meldte ud på et pressemøde onsdag aften.

Egedal - 17. december 2020 kl. 11:36 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen

Det var en overrasket centerkonsulent i Egedal Centret, Sten Ligart Jensen, der onsdag aften modtog meldingen om, at shoppingcentre landet over skulle lukke ned allerede torsdag. Han kunne dog samtidig glæde sig over, at nedlukningen ikke omfatter hans eget center i Stenløse, da Egedal Centret er et åbent udendørs shoppingcenter. Sten Ligart Jensen forventer, at de lukkede shoppingcentre i nabokommunerne vil betyde en øget trafik i Egedal Centret.

"Der er allerede mange kunder, der har ringet og spurgt om vi har åbent. Så jeg forventer at vi ser en stigning i antallet af kunder frem mod jul." Egedal Centret har dog taget deres corona-forholdsregler ved at ensrette trafikken og begrænse antallet af kunder i den enkelte butik. Flere butikker har desuden udvidet deres åbningstid for at at for spredt de handlende mere ud over dagen.

Selvom Egedal Centret slipper for at lukke frem mod juleaften, er de stadig omfattet af nedlukningen mellem jul og nytår. Og det kan komme til at gøre ondt økonomisk. "Ugen mellem jul og nytår er jo en rigtigt stor handelsuge, hvor folk skal ned og bytte gaver og købe ind til nytårsaften. Det går vi glip af," siger Sten Ligart Jensen. Centerkonsulenten bakker dog ubetinget op om retningslinjerne. "Jeg føler rigtigt meget med storcentrene rundt omkring, især fordi meldingen kom så pludseligt. Men i sidste ende kan vi kun bakke op om retningslinjerne, for det er i vores alle sammens interesse, og glæde os til, at vi forhåbentlig snart er ude på den anden side, siger Sten Ligart Jensen.