Se billedserie Æslerne Bruno og Balder har boet på Tranemosegård i Søsum i 12 år, og de er populære blandt især børn, der kommer på besøg for at fælde juletræ sammen med deres forældre. Fra venstre indehaver Søren Nielsen, Malene Larsen med datteren Silje, Mille Wennerwald og Thomas Mortensen. Foto: Maj-Britt Holm

Ud i frisk luft for at fælde juletræ

Egedal - 14. december 2020

For 16. år i træk holder Søren Nielsen åbent fire weekender op mod jul på Tranemosegård i Søsum for at sælge juletræer. Enten fælder kunderne selv juletræet eller køber ét, der er fældet, og traditionen tro inviterer Søren Nielsen indenfor i en hyggelig julepyntet stue med tændte stearinlys og salg af gammeldags halmbukke- og julegrise, Ganløse julesnaps, spækbrædder og meget andet. Naboens honning er dog allerede udsolgt.

- Jeg vil kun sælge hjemmelavede ting, fordi det er hyggeligt, og det er folk, jeg kender, der har lavet tingene - flere af dem er fra lokalområdet, fortæller Søren Nielsen, der i august havde 30 års jubilæum i sit firma Trim-Havebrug, som han driver fra gården.

Denne tredje adventsweekend er alt næsten, som det plejer, bortset fra, at Søren Nielsen på grund af den nye delvise corona-nedlukning, der også gælder i Egedal Kommune, har måtte stoppe servering af gløgg og æbleskiver i julestuen, som han har indrettet i frokoststuen, hvor de 10 ansatte spiser og holder møder til hverdag.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan have gløgg og æbleskiver. Det er noget, folk er rigtig glade for, når de kommer ud på tur i den friske luft for at hente juletræ, og de så kan få sig lidt varmt at spise og drikke. Men jeg skal ikke beklage mig. Jeg skal ikke leve af at sælge juletræer. Jeg gør det for hyggens skyld. At pynte julestuen er en måde for mig at få lov til at være kreativ på, fortæller Søren Nielsen.

Har solgt juletræer i 30 år Når gæsterne ankommer på gårdspladsen, bliver de budt velkommen af Søren Nielsen, der fortæller, at de er velkomne til at låne en sav og gå op på marken for at fælde deres eget juletræ eller at købe ét træ, som er fældet og står klar på gårdspladsen.

- Jeg har måtte købe lidt ekstra juletræer i år. Mine egne er enten store eller små, og jeg manglede nogle i mellemklassen. Men de små vil være klar til næste år, fastslår han, som siger til sine kunder, at tager de toppen af et stort træ, må de tage de nederste grene med hjem som pyntegrønt.

Søren Nielsen begyndte at sælge juletræer for 30 år siden på Byvej i Stenløse for at supplere sine indtægter som nystartet selvstændig.

I dag driver han en travl virksomhed, der blandt andet passer grønne områder, vedligeholder flisebelægninger og reparerer træværk for 40 boligforeninger og grundejerforeninger.

- Hvert år inviterer jeg alle kontaktpersonerne til at komme og besøge julestuen, og så kan de tage et juletræ med hjem, fortæller han.

Æsler på gårdspladsen På gårdpladsen har han to små æsler, Bruno og Balder, gående i en overdækket indhegning, hvor børn kan få lov til at give dem en gulerod og klappe dem.

- Så sidder forældrene som regel ved bordene med gløgg og æbleskiver, men det kan de jo ikke mere i år, fortæller han, der tidligere også havde Herefordkøer og får.

En familie fra Glostrup er på besøg og får en snak med Søren Nielsen om æslerne, som fire-årige Silje ikke er så meget for at røre ved. Men hun kan godt lide at være på tur med sin mor, morbror, tante, mormor og morfar.

- Det, synes jeg, er meget godt, siger hun, hvis lillesøster er syg og er hjemme sammen med pigernes far.

Siljes mor Malene Larsen har fundet vej til Tranemosegårds juletræssalg via et Facebook-opslag.

- Så får vi en tur ud af det - og en dag sammen, forklarer Malene Larsen.

Tranemosegård har også åbent lørdag og søndag den 19. og 20. december, begge dage klokken 10-16, på Bjellekjærvej 24 i Søsum ved Ganløse.