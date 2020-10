Artiklen: Tyve på spil i to villaer i samme område

Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om to indbrud i villaer i Ganløse på henholdsvis Hesselparken og Teglværksparken.

Indbruddet på Teglværksparken er sket lørdag mellem klokken 18,00 og 19.45. Her er en havedør brudt op, og der er stjålet kamerataske, kamera, objektiver, kikkert og halskæde.

Gerningstidspunktet for indbruddet på Hesselparken er på døgnrapporten angivet til lørdag klokken 19.46. Her er et vindue til badeværelset brudt op, og det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet, oplyser politiet.