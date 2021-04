Tyve på spil i Egedal Centret

Klokken 02.13 natten til torsdag anmeldte en borger til politiet, at der kunne høres høje lyde fra Egedal Centret, som om der blev slået på ruderne ind til butikkerne med jernrør.

»Flere patruljer kørte dertil. Her kunne de konstatere, at der ganske rigtigt havde været indbrud i centret, men det var ikke muligt at udfinde nogen personer, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen. Patruljer med hund søgte efter spor i området, og togdriften blev i den forbindelse kortvarigt standset mellem Egedal og Stenløse.«, fremgår det.