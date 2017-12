Tyve brød ind gennem vinduer

To huse i Ølstykke og et i Smørum blev fredag udsat for indbrud, oplyser politikommissær hos Nordsjællands Politi i Frederikssund, Marianne Mårtensson, til Frederiksborg Amts Avis.

Der er dog intet overblik over, hvad der er stjålet.

I Ølstykke skete det tidsrummet klokken 10-18.30 på Trelleborgvej, hvor et vindue er blevet brudt op til husets gæsteværelse, hvorefter huset er blevet gennemrodet.

Her blev der stjålet smykker og udenlandsk valuta i form af euro og dollars.

Mellem klokken 14-17 skete det på Freesiavej, hvor et soveværelsesvindue blev brudt op.

Mellem lørdag klokken 8 og søndag 18.30 gik det så ud over et hus på Klokketoften i Smørum, hvor atter et vindue blev brudt op, og huset er blevet gennemrodet.

Her er der endnu ikke et overblik over tyvekoster.