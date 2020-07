Der blev brudt et vindue op i et hus på Storkevej i Ølstykke tirsdag eftermiddag, men gerningsmanden var ikke inde, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Tyv opbrød vindue - men blev udenfor

I et kort tidsrum mellem klokken 15.00 og 16.15 tirsdag brød en tyv et vindue op til et værelse i et hus på Storkevej i Ølstykke, oplyser Nordsjællands Politi.