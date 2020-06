Der har været indbrud i et hus på Hyacintvej i Stenløse, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Tyv løb med computer og kameraudstyr

En indbrudstyv skaffede sig adgang til et hus på Hyacintvej i Stenløse ved at kravle ind gennem et opbrudt soveværelsesvindue, oplyser Nordsjællands Politi.