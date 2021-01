Tyv hos frisøren

Nordsjællands Politi har tirsdag fået anmeldelse om, at der har været indbrud i Salon Mina på Rådhus Alle i Ølstykke.

Gerningstidsrummet går fra lørdag den 26. december 2020 klokken 12.00 til tirsdag den 19. januar 2021 klokken 11.07. I den periode er et vindue knust med et ukendt redskab, og fra salonen er der stjålet flere sakse og hårtrimmere samt et glattejern, krøllejern og flere hårprodukter, fremgår det af døgnrapporten.