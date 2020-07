Der blev stjålet kontanter under et indbrud i en villa på Horsekær i Smørumnedre tidligere på ugen. Foto: Kenn Thomsen

Tyv brød badeværelsesvindue op

Indbruddet skete i tidsrummet fra i mandags klokken 9 til tirsdag klokken 8.10. Gerningsmanden kom ind ved at brække et badeværelsesvindue op, og der er stjålet kontanter, fortæller politiet i et udtræk af døgnrapporten.