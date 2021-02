Egedal klarer sig generelt godt på sundhedsområdet. Foto: Colourbox

Tusindvis af Egedal-borgere spørges om sundhed

Egedals borgere er blandt de sundeste i landet. Det er et mål at fastholde den position, og derfor bliver 2.450 Egedal-borgere spurgt om, hvordan de har det

Egedal - 07. februar 2021

Har du nogen at tale med? Hvor meget sidder du ned i løbet af en almindelige dag? Det er nogle af de spørgsmål, man får i undersøgelsen 'Hvordan har du det?', som skal give et unikt billede af befolkningens sundhed nu og her. Resultaterne bliver brugt til at forbedre de løbende sundhedsindsatser i Egedal, i regionen og i hele landet.

"Jeg vil opfordre alle, der modtager undersøgelsen, til at gå ind og svare på den. Om man er rask eller ej, ældre eller ung, så er ens svar med til at give et solidt og værdifuldt indblik i, hvordan vi går og har det i Egedal, så vi kan sætte ind med de tiltag, som støtter bedst op om borgernes sundhed og trivsel i hverdagen," siger borgmester Karsten Søndergaard.

Sund kommune

I Egedal går det generelt rigtig godt med sundheden. Ved sidste undersøgelse af samme slags lå kommunen på langt de fleste parametre over landsgennemsnittet, og i 2020 var Egedal landets femte sundeste kommune målt på det nationale Sundhedsbarometer.

"Vi er så heldige, at vi i Egedal generelt er sunde og trives godt. Det skal vi holde fast i, og vi skal også altid gøre det lidt bedre. Her er borgenes besvarelser med til at pege konkret på, hvor vi skal sætte ind," siger borgmesteren.

Skoen trykker blandt andet lidt, når det gælder inaktivitet, overvægt og ensomhed i Egedal, og det er der stort fokus på at gøre noget ved:

"Så mange mennesker som muligt skal kunne have en aktiv hverdag med fællesskab og bevægelse i Egedal. Det er kommunens vision, og vi arbejder systematisk på at sikre gode rammer for fællesskaberne omkring motion og kultur og gode muligheder for fælles oplevelser og relationer til hinanden," siger Vicky Holst Rasmussen, formand for social- og sundhedsudvalget.

Et år med corona Undersøgelsen lander hos de mange tusind Egedal-borgere efter næsten et år med corona, og det gør det endnu vigtigere at få så mange svar tilbage som muligt.

"Coronakrisen påvirker rigtig mange menneskers fysiske, mentale og sociale trivsel og kan gøre det længe efter, at krisen er overstået. Derfor skal man svare ud fra, hvordan man har det lige nu og her, så vi fremover kan få taget højde for de langtidspåvirkninger, coronakrisen kan have for vores helbred," siger Vicky Holst Rasmussen.

Man kan se, om man er udtrukket til at være med i undersøgelsen, ved at tjekke, om man har fået spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i sin digitale postkasse.

