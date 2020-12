Send til din ven. X Artiklen: Tunge lastbiler ruller igennem lille landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tunge lastbiler ruller igennem lille landsby

Landsbylauget i Slagslunde frygter, at gamle huse vil tage skade, når lastbiler med tungt læs kører gennem landsbyen i fast rutefart

Egedal - 25. december 2020 kl. 09:44 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Tre protestskrivelser har Slagslunde Buresø Landsbylaug foreløbig sendt til kommunen.

Læs også: Pludselig begyndte det gamle hus at slå revner

Og tre svar er kommet tilbage - to fra borgmester Karsten Søndergaard og et fra afdelingen for Trafik og Miljø.

De to parter er dog ikke blevet enige om, hvad kommunen kan eller bør gøre for at sikre, at de tunge lastbiler ikke kommer til at volde skader på Slagslundes gamle huse.

Den tunge lastbiltrafik skyldes, at en privat lodsejer sydøst for Slagslunde er gået i gang med at lave en såkaldt terrænregulering. Ved en terrænregulering graves mulden af en mark, der lægges jord på, og mulden lægges på toppen igen. Det udløser transport af en masse jord. Lodsejeren har selv angivet, at det vil dreje sig om 30 lastbiler om dagen i fire måneder.

Landsbylauget mener, at kommunen har svigtet sit ansvar. De vil have Egedal kommune til at udstede et forbud mod at køre de tunge køretøjer med eller uden jord igennem den gamle bydel for at sikre den bevaringsværdige bebyggelse.

Allerede nu har et af de gamle huse fået sætningsskader, ligesom veje og fortove visse steder bærer præg af kraftigt slid.

Egedal Kommune har dog gentagne gange afvist at gå ind i sagen. Kommunen skriver til landsbylauget: "Vi ønsker ikke at forhindre lastbilskøretøjet i nogen byer, og finder det væsentligt, at kommunen har plads til både erhverv og bolig med de trafikale behov de hver især behøver."

Taget på sengen Transporten af jord begyndte for en måneds tid siden. Inden da var der en høringsperiode, hvor lokale havde mulighed for at gøre indsigelser mod lodsejerens planer om at lave terrænregulering på sin jord.

Formand for Slagslunde Buresø Landsbylaug, Ric Jakobsen, erkender, at de lokale beboere ikke sagde fra i høringsperioden. Dengang forstod de ikke, at terrænreguleringen ville betyde en så kraftig stigning i den tunge trafik gennem Slagslunde gamle bydel.

Nu er arbejdet i fuld gang, og beboerne er stærkt bekymrede for følgerne for den lille by.

"Mange af lastbilerne kommer igennem den gamle del af Slagslunde, hvor der ligger gamle huse fra 1800-tallet. De huse, vi er mest bekymrede for, ligger tæt på Slagslunde Bygade og Stenløsevej. De er bygget på markstens-princippet, hvor fundamentet består af store sten. Sådan byggede man huse i 1800-tallet i Slagslunde, men lastbiler på 50-60 ton giver rystelser og vibrationer i husene i en grad, så de slår revner og sætter sig. Det er i hvert fald frygten," siger Ric Jakobsen.

I forsøget på at råbe kommunen op har Slagslunde Buresø Landsbylaug gjort gældende, at husene i den gamle bydel er omfattet af den kommunale "bevarings-byplanvedtægt fra 31. maj 1978", som bl.a. er formuleret for at "sikre den bevaringsværdige bebyggelse", som bl.a. findes langs Slagslunde Bygade og Stenløsevej.

Lauget har yderligere indhentet respons fra forsikrings- og ejendomsmæglerbranchen, der mener, at Egedal kommune vil være erstatningsansvarlig, hvis der opstår sætningsskader på de gamle huse som følge af lastbilkørsel.

Endelig har lauget gjort kommunen opmærksom på, at andre organisationer, statslige såvel som et forsyningsselskab, i flere tidligere tilfælde har lavet alternative ruter, så kørsel med tunge køretøjer blev undgået i den gamle bydel.

Tvangsrute for lastbilerne "Lodsejeren har søgt om tilladelse til arbejdet hos kommunen, og vi mener, at det er kommunens pligt at oplyse alle, der bor ved de veje, hvor der kan opstå problemer. Men kommunen har ikke efterlevet denne pligt," siger Ric Jakobsen.

"Det handler også om, at Egedal kommune med sin tilladelse risikerer at pålægge boligejere en økonomisk byrde, hvilket ikke er rimeligt. De er uden skyld i hændelsen og uden mulighed for forsikring til at dække skaderne, da huse på marksten ikke kan forsikres mod sætningsskader," siger han.

Landsbylauget mener, at kommunen bør stoppe arbejdet, mens det undersøges, om husene faktisk har fået sætningsskader, og hvor erstatningsansvaret ligger i forhold til disse. De ønsker også, at lastbilerne følger en rute uden om byen, og at kørslen holder sig inden for visse tidsintervaller. Faktisk, mener lauget, kunne problemet have været løst meget enkelt ved at vente, til der igen kan køres ind på Stenlillevej fra Frederikssundsvej. Derved ville hele trafikken blive ledt uden om Slagslunde, og lastbiler ville køre tomme gennem Søsum.

Foreløbig er lauget dog ikke kommet nogen vegne med sine henvendelser til kommunen.

"Vi står uforstående over for, at kommunen ikke vil gøre mere for at bevare den gamle bydel. Når man har lagt så mange timer i at formulere en bevaringsplan, og når folk ikke må bygge så meget som en carport, der ikke ligner det gamle, er det da underligt, at man tillader noget, der potentielt kan ødelægge de gamle huse," siger Ric Jakobsen.