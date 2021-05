Tryg og sikker revy med færre gæster pr. aften

Af Annemette Ross Jensen Med de seneste udmeldinger om genåbningen, så glæder kroejerne på Ganløse Kro sig til at byde gæsterne velkommen til en tryg og Coronasikker revy samt private selskaber med mulighed for dans og udskænkning til den lyse morgen.

- Sikkerheden kommer på første parket til revyen, når kvadratmeterkravet vil være gældende. Vi kommer til at lave en Corona-sikker revy for mod normalt 114 pladser, så bliver der kun udbudt 77 pladser, siger Kenneth Molander.

Han oplyser, at gæsterne stadig vil komme til at sidde ved tre langborde, men der bliver bedre plads ved bordene og en stol imellem hvert selvskab. For at komme ind til revyen skal man også vise gyldigt Coronapas, og der skal bæres mundbind og visir, når man ikke sidder ned.

Til gengæld mener Kenneth Molander, at alle, der måske har været bange for at komme til at sidde for tæt, trygt kan købe billet til revyen nu, hvor der med sikkerhed bliver premiere den 13. juni.