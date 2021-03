Trods regnefejl på 10 mio. kroner: 'Skolelukning skete på rigtigt grundlag'

Nu har revisionsselskabet PwC gennemgået beslutningsgrundlaget for lukningen af Toftehøjskolen og Søagerskolen. Konklusionen er, at der er truffet en fornuftig beslutning, som et stort flertal i Byrådet stadig står bag. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse tirsdag morgen

Regnefejlen ændrer ikke ved, at det ud fra en økonomisk betragtning var en fornuftig beslutning at lukke skolen.

Borgere fandt fejl

De seneste uger har der været en stor debat om skolelukninger i Egedal på de sociale medier. Baggrunden er en henvendelse fra 2 borgere til Byrådet.

De to borgere har beskrevet en potentiel stor merudgift for Egedals borgere i forbindelse med lukningen af Toftehøjskolen.

Beslutningen om skolelukningen blev truffet i 2018 af et stort flertal i Byrådet.

PwC har nu gennemgået hele grundlaget for beslutningen. Den overordnede konklusion er, at der desværre er begået en fejl i beregningerne af det såkaldte ”vedligeholdelsesefterslæb”, men at det ikke vurderes at have nogen betydning for den daværende beslutning.

Regnefejlen er på ca. 10 mio. kr., og skyldes primært at der er regnet med et forkert bygningsareal på Toftehøjskolen. Det er her vigtigt at pointere, at vedligeholdelsesefterslæbet er et teoretisk beregnet bud på, hvad det ville have kostet at udføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Det er altså ikke penge, som Egedals borgere har mistet eller kommer til at miste, da Toftehøjskolen netop ikke skal sættes i stand.

”Det er en virkelig ærgerlig fejl, som de to borgere også har afdækket. Heldigvis har det vist sig, at det er den eneste fejl i beslutningsgrundlaget, som har betydning for økonomien. Vi vil nu selvfølgelig stramme op på vores arbejdsgange i administrationen, for at forhindre lignende fejl i fremtiden”, siger Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal.

PwC har nøje gennemgået de forskellige påstande, som fremgår af borgernes brev til Byrådet. PwC finder ikke anledning til at imødekomme de forskellige kritikpunkter i henvendelsen, ud over selve regnefejlen på vedligeholdelsesefterslæbet og en vurdering af skolernes egnethed til at skabe kreative og inspirerende læringsmiljøer, som ikke er dokumenteret i den rapport, der blev udarbejdet af konsulenterne Brøndum og Fliess. Vurderingen er i stedet foretaget på baggrund af en workshop med skolebestyrelser, organisationer og politikere.